Aix-en-Provence La Scène Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Le Bal Populaire La Scène Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Le Bal Populaire La Scène, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Aix-en-Provence. Le Bal Populaire

La Scène, le mardi 13 juillet à 20:00

Soirée Spéciale ! Le Bal Populaire du 13 juillet ! Ce soir, soirée dansante animée par DJ Sarah ! 17 h : Ouverture des portes 20h00 : DANCE FLOOR par DJ Sarah Exit le bal musette et les feux d’artifices pour fêter le 14 juillet ! Vive le Dance Floor de DJ Sarah !!! Allons enfants de la Scènerieeeeeeeee, le jour de danse est arrivé ! Contre nous de la covidiiiiiiiiie, l’étendard festif est levé ! Barbecue et Mojitos ! ♫♫♫ La Scène 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-13T20:00:00 2021-07-13T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Étiquettes évènement : Autres Lieu La Scène Adresse 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence lieuville La Scène Aix-en-Provence