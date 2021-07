Paris Parc de la Butte-du-Chapeau-Rouge Paris Le Bal Perdu Parc de la Butte-du-Chapeau-Rouge Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le Bal Perdu Parc de la Butte-du-Chapeau-Rouge, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 23 juillet 2021

de 19h à 20h

gratuit

L’ensemble Art Sonic, quintette d’instruments à vents, est une fascinante soufflerie. Leur musique puise son répertoire dans les musiques populaires, celles écrites pour faire danser les jours fériés et les couples. Avec Le bal perdu, il redonne leur élégance aux valses musettes et aux éternelles ritournelles. D’un souffle léger l’orchestre chambriste insuffle une modernité teintée de nostalgie à ces grands standards d’antan. De Jo Privat à Gainsbourg en passant par Django ou Gus Viseur, leur bal perdu rend justice à ces compositeurs, ces faiseurs de joie. Le parc de la Butte du chapeau rouge tient son nom de la guinguette qu’il abritait anciennement, voilà un lieu parfait pour les javas et musettes du bal perdu. avec : Joce Mienniel, flutes, Ariane Bacquet, hautbois, Baptiste Germser, cor, Laurent Derache, accordéon, Emilie Alenda, basson, Jean-Brice Godet, clarinette Une création de L’ensemble Art Sonic, avec le soutien à la création de la DRAC Ile-de-France et de l’Atelier du Plateau Vendredi 23 juillet – 19h

Parc de la Butte du Chapeau Rouge, 5 avenue Debidour, 75019 Paris Tout public

Gratuit, en accès libre

#eteculturelidf #vivrelaculture #atelierduplateau #lesbonscoins

Concerts -> Autre concert Parc de la Butte-du-Chapeau-Rouge 5, avenue Debidour Paris 75019

7bis : Pré-Saint-Gervais (219m) 7bis : Danube (448m)

Contact :Atelier du Plateau 0142412822 http://www.atelierduplateau.org/accueil https://www.facebook.com/latelierduplateau 0142412822 reservation@atelierduplateau.org Concerts -> Autre concert Étudiants;Insolite;Ados;Musique;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-07-23T19:00:00+02:00_2021-07-23T20:00:00+02:00

Ensemble Art Sonic

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc de la Butte-du-Chapeau-Rouge Adresse 5, avenue Debidour Ville Paris lieuville Parc de la Butte-du-Chapeau-Rouge Paris