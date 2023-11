Cet évènement est passé Visite enseignants/ exposition « A partir d’elle. Des artistes et leur mère » Le BAL Paris Catégorie d’Évènement: Paris Visite enseignants/ exposition « A partir d’elle. Des artistes et leur mère » Le BAL Paris, 20 novembre 2023, Paris. Visite enseignants/ exposition « A partir d’elle. Des artistes et leur mère » Lundi 20 novembre, 18h30 Le BAL entrée gratuite sur inscription LE BAL / La Fabrique du Regard organise pour chacune de ses expositions une rencontre Associations/Enseignant·es.

Nous avons le plaisir de vous convier à cette rencontre qui aura lieu le lundi 20 novembre, de 18h30 à 19h45 au BAL pour découvrir l’exposition À partir d’elle. Des artistes et leur mère (du 12 octobre au 25 février). Au programme :

o Visite guidée de l’exposition par Manon Ricupero conférencière du BAL ;

o Présentation des ressources vous permettant de prolonger la visite avec votre public ;

o Présentation de l’offre Pass Culture pour les enseignant·es, dispositif permettant de financer les visites de l’exposition et les ateliers en classe pour les élèves de la sixième à la terminale. Le BAL 6, impasse de la défense, 75018 Paris Paris 75018 Quartier des Grandes-Carrières Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « fabriqueduregard@le-bal.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T18:30:00+01:00 – 2023-11-20T19:45:00+01:00 Visite enseignants photographie Détails Catégorie d'Évènement: Paris Autres Lieu Le BAL Adresse 6, impasse de la défense, 75018 Paris Ville Paris

