Rendez-vous enseignants au BAL le mardi 15 novembre de 18H30 à 20H
Mardi 15 novembre, 18h30
Le BAL

Entrée gratuite sur inscription

Découverte de l’exposition « Autour de l’Arte Povera, 1960-1975, photographie, film, vidéo » Le BAL 6, impasse de la défense, 75018 Paris Quartier des Grandes-Carrières Paris 75018 Île-de-France Nous vous invitons à une visite guidée de l’exposition qui sera menée par une conférencière de La Fabrique du Regard/Le Bal. Ce sera l’occasion de préparer la visite de vos classes et de vous présenter le dispositif PASS Culture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-15T18:30:00+01:00

2022-11-15T20:00:00+01:00 Michelangelo Pistoletto, Le orecchie di Jasper Johns, 1966.

