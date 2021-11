Le bal marionnettique ~ Compagnie Les Anges au Plafond Espace Madeleine Marie, 12 mars 2022, Sablé-sur-Sarthe.

Le bal marionnettique ~ Compagnie Les Anges au Plafond

Espace Madeleine Marie, le samedi 12 mars 2022 à 20:30

Danser sur nos illusions perdues, nos doutes et nos joies. Danser érotique, politique, ludique mais surtout marionnettique. Cinquante marionnettes à tailles humaines attendent sagement sur les portants de part et d’autre de la scène. Il n’y a plus ici ni public, ni acteurs, ni spectateurs, ni professionnels, seulement une foule accueillie au **Bal Marionnettique** pour mettre en mouvement cette multitude d’êtres inanimés. Avec cette nouvelle création, la compagnie _**Les Anges au Plafond**_ nous transporte dans un univers proche des fêtes du Dia de los Muertos ou des grands carnavals qui se rient de la mort. Laissez-vous emporter dans cette fête réjouissante réunissant l’humain et le pantin ! ### Distribution **Metteur en scène** Brice Berthoud **Avec** Camille Trouvé, Jonas Coutancier, Awena Burgess **Direction musicale** Fernando Fiszbein **Orchestre** Ensemble 2e2m **Construction des marionnettes** Amélie Madeline, Camille Trouvé, Jonas Coutancier, François Martinier **Création des costumes** Séverine Thiebault, Barbara Tordeux, Catherine Fournier (ESAT de Plaisir) **Création lumière** Nicolas Lamatière **Création sonore** Etienne Graindorge, Simon Marais **Régie** Philippe Desmulie ### Soutien **Production** Les Anges au Plafond l **Coproduction** Festival MARTO ! ~ Théâtre 71, Scène nationale (Malakoff) ~ Le Tangram, Scène nationale (Évreux) ~ Théâtre Jean Arp, scène territoriale pour les Arts de la marionnette, le théâtre d’objet et autres formes mêlées (Clamart) ~ L’Entracte, Scène conventionnée Art en Territoire (Sablé-sur-Sarthe) ~ Centre Culturel Jacques Duhamel (Vitré) **Soutien** Ville de Malakoff ~ Théâtre Eurydice ~ ESAT de Plaisir

Tarif plein : 13 € / Tarif réduit : 10 € / Tarif enfant : 8 €

Ce soir, l’amour et la mort donnent rendez-vous aux rôdeurs de la nuit pour danser tant qu’il en est encore temps.

Espace Madeleine Marie rue Saint-Denis 72300 Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe Montreux Sarthe



2022-03-12T20:30:00 2022-03-12T22:00:00