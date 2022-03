LE BAL MARIONNETTIQUE ~ CIE LES ANGES AU PLAFOND Sablé-sur-Sarthe, 12 mars 2022, Sablé-sur-Sarthe.

LE BAL MARIONNETTIQUE ~ CIE LES ANGES AU PLAFOND Rue Saint-Denis Espace Madeleine Marie Sablé-sur-Sarthe

2022-03-12 – 2022-03-12 Rue Saint-Denis Espace Madeleine Marie

Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Ce soir, l’amour et la mort donnent rendez-vous aux rôdeurs de la nuit pour danser tant qu’il en est encore temps. Danser sur nos illusions perdues, nos doutes et nos joies. Danser érotique, politique, ludique mais surtout marionnettique. Cinquante marionnettes à tailles humaines attendent sagement sur les portants de part et d’autre de la scène. Il n’y a plus ici ni public, ni acteurs, ni spectateurs, ni professionnels, seulement une foule accueillie au Bal Marionnettique pour mettre en mouvement cette multitude d’êtres inanimés. Avec cette nouvelle création, la compagnie Les Anges au Plafond nous transporte dans un univers proche des fêtes du Dia de los Muertos ou des grands carnavals qui se rient de la mort. Laissez-vous emporter dans cette fête réjouissante réunissant l’humain et le pantin !

Distribution

Metteur en scène Brice Berthoud

Avec Camille Trouvé, Jonas Coutancier, Awena Burgess

Direction musicale Fernando Fiszbein

Orchestre Ensemble 2e2m

Construction des marionnettes Amélie Madeline, Camille Trouvé, Jonas Coutancier, François Martinier

Création des costumes Séverine Thiebault, Barbara Tordeux, Catherine Fournier (ESAT de Plaisir)

Création lumière Nicolas Lamatière

Création sonore Etienne Graindorge, Simon Marais

Régie Philippe Desmulie

Soutien

Production Les Anges au Plafond l Coproduction Festival MARTO ! ~ Théâtre 71, Scène nationale (Malakoff) ~ Le Tangram, Scène nationale (Évreux) ~ Théâtre Jean Arp, scène territoriale pour les Arts de la marionnette, le théâtre d’objet et autres formes mêlées (Clamart) ~ L’Entracte, Scène conventionnée Art en Territoire (Sable´-sur-Sarthe) ~ Centre Culturel Jacques Duhamel (Vitré)

Soutien Ville de Malakoff ~ Théâtre Eurydice ~ ESAT de Plaisir

Bal & Marionnettes ~ dès 10 ans ~ 1h30

billetterie@lentracte-sable.fr +33 2 43 62 22 22 http://www.lentracte-sable.fr/

