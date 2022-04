Le bal marionnettique Cherbourg-en-Cotentin, 3 juin 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

Le bal marionnettique Cherbourg-Octeville 61 Rue de l’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin

2022-06-03 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-03 Cherbourg-Octeville 61 Rue de l’Abbaye

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Un orchestre live, des meneuses de Bal, des marionnettistes et une foule de danseurs… Vous !

Une piste de bal implantée sur la scène de l’Autre Lieu, un plateau de jeu transformé en dancefloor, c’est le Carnaval de la vie ! 130 marionnettes, masques et costumes attendent sagement sur les portants de part et d’autre de la scène. La Compagnie les Anges au Plafond, célèbre compagnie de marionnettes, invite le public à s’en emparer, petit cours de manipulation et c’est parti ! Musiciens de l’Ensemble Carabanchel / 2e2m, marionnettistes et spectateurs sur scène. Tout comme dans une milonga argentine, à partir du moment où le bal commence il n’y a plus de spectateurs. Nous devenons tous danseurs et manipulateurs.

Alors on se laisse emporter, on apprend à créer ensemble de la beauté, au son enivrant du tango.

Cherbourg-Octeville 61 Rue de l’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin

dernière mise à jour : 2022-04-18 par