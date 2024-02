Le Bal Guinguette du Printemps ! Rosa Bonheur des Buettes-Chaumont Paris, jeudi 21 mars 2024.

Le jeudi 21 mars 2024

de 14h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Le Rosa Bonheur et la Fondation sont heureux de vous inviter au bal guiguette du Printemps !

Nous sommes ravis de vous inviter à une journée exceptionnelle de

festivités, de musique et de partage, le 21 mars 2024, dès 14h. Cet

événement spécial est le fruit d’une collaboration heureuse entre la

Fondation Maison des Champs et le Rosa Bonheur des Buttes Chaumont.

La Fondation Maison des champs, une association dédiée à la lutte

contre l’isolement des personnes âgées, malades, handicapées ou en

situation de précarité, s’associe au Rosa Bonheur, une guinguette

emblématique, en haut du parc des Buttes Chaumont, connu pour ses

soirées inclusives et branchées. Ensemble, nous créons un espace où la

convivialité et la joie de vivre sont à l’honneur.

Au programme de cette journée , vous serez enchanté par la musique entraînante de Christophe Devarenne.

Pour votre confort, une restauration sera disponible sur place.

Que voulons-nous ? Plus qu’une fête : c’est une célébration de la

diversité, de l’inclusion et de la solidarité. Un moment où les

générations se rencontrent et partagent des sourires et des danses, dans

un esprit festif et chaleureux. Cet événement est ouvert à tous, quelle

que soit votre génération.

Rosa Bonheur des Buettes-Chaumont 2 Av. de la Cascade 75019 Paris

Contact : https://www.fmdc.fr/balguinguette/ +33607782333 cecile@rosabonheur.fr https://www.fmdc.fr/balguinguette/

FMDC