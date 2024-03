Le bal Go Deep invite Greg Gauthier Cabaret Vauban Brest, samedi 9 mars 2024.

Le bal Go Deep invite Greg Gauthier Cabaret Vauban Brest Finistère

Pionnier du Garage et de la Soulful en France, dès les 90s, avec sa légendaire soirée « Cheers » qu’il organisait avec son acolyte Sven Love, c’est une vibe unique à base de bombes New York Garage, Chicago House et Classiques Soulful qui vous attends. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 00:00:00

fin : 2024-03-09

Cabaret Vauban 17 Avenue Clemenceau

Brest 29200 Finistère Bretagne

L’événement Le bal Go Deep invite Greg Gauthier Brest a été mis à jour le 2024-03-01 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole