Le Bal Go Deep, 7 mai 2022, .

Le Bal Go Deep

2022-05-07 00:00:00 – 2022-05-07

“Le Bal Go Deep”, c’est la soirée House de la cité du Ponant!

La formule est simple: des danseurs, des ondes positives et du groove, beaucoup de groove.

Un voyage musical conçu pour vous embarquer dans la “Culture Club”, de la Disco à la House Music, de New York à Londres, d’hier et à aujourd’hui.

Un seul mot d’ordre, vous faire danser et vibrer toute la nuit!

+33 2 98 46 06 88

