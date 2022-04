Le Bal French Pop: Vendredi Sur Mer, Kalika et Plaisir De France Salle des Fêtes du Grand Parc, 21 mai 2022, Bordeaux.

Le Bal French Pop: Vendredi Sur Mer, Kalika et Plaisir De France

Salle des Fêtes du Grand Parc, le samedi 21 mai à 20:00

Pour célébrer le retour des beaux jours, l’association **Bordeaux Rock** et la **Salle des Fêtes du Grand-Parc** vous ont concocté une soirée qui sent bon le soleil ? Entre pop, chanson et électro, les sensations françaises du moment – Vendredi sur mer, Kalika et Plaisir de France – n’ont pas fini de vous faire danser à la **Salle des Fêtes du Grand-Parc**. **LA PROGRAMMATION** ** VENDREDI SUR MER** (live / électro pop) Depuis son premier album, Premiers Émois, aux sonorités disco-synth pop, qui l’avait révélée poétique, rose pâle et volontiers diva, Vendredi sur mer a tout changé – ou presque. Pour la première fois, la jeune suissesse, habituée à composer ses titres dans la chambre calfeutrée d’une maison normande s’est essayée à l’immédiateté et à l’énergie de l’écriture studio. Et cet essai ne laisse pas de marbre ! Entre tonalités pop / house et textes crus et galvanisants, Vendredi sur mer confirme une nouvelle fois sa volonté de s’ouvrir aux autres, tout en peignant le portrait d’une jeune femme d’aujourd’hui qui parle avec sincérité de ses désirs, de ses failles, de ses vulnérabilités aussi. Après un passage remarqué au Festival Les Plages Pop en 2018, elle revient en terre girondine pour nous proposer son tout nouvel album avec son live band. [[https://www.youtube.com/watch?v=y43PIs1Kuv8](https://www.youtube.com/watch?v=y43PIs1Kuv8)](https://www.youtube.com/watch?v=y43PIs1Kuv8) **KALIKA** (live / pop électro queer) Affirmative et combattante, la voix de Kalika fait l’effet d’un coup de poing dans un gant de velours. Bam ! Ses paroles crues racontent les histoires d’amour et de sexe tumultueuses d’une jeune féministe de 22 ans. Tirant son surnom de Sara-la-Kali, sainte vénérée par la communauté des Gitans de Sainte-Marie-de-la-Mer comme de Kali, déesse indienne de la destruction et de la reconstruction, cette Catherine Ringer des temps modernes tape de la voix, le regard crépitant de rage mais le sourire barrant son doux visage. Vraie révélation scène de ces derniers mois et coup de cœur de l’association, Kalika, avec son premier EP Latcho Drom, n’a pas fini de nous faire vibrer. [https://www.youtube.com/watch?v=6oXP_GCDTgA](https://www.youtube.com/watch?v=6oXP_GCDTgA) **PLAISIR DE FRANCE** (DJ set) En tant que passeur de disque, Julien Barth, de son vrai nom, a toujours voulu marier ses deux passions – la techno des origines et la pop française – créant à la fois des remixes de chansons d’Étienne Daho que de celles de Barbara Carlotti ou d’Arnold Turboust. Ce n’est donc pas à une nouvelle « french touch » que nous invite Plaisir de France mais à une véritable touche française, élégante et dansante, romantique et sourire aux lèvres, vintage et contemporaine, universelle et n’appartenant qu’à lui, avec comme seul mot d’ordre de se/nous faire «Plaisir» ! [[https://www.youtube.com/watch?v=vUz6tDx51pI](https://www.youtube.com/watch?v=vUz6tDx51pI)](https://www.youtube.com/watch?v=vUz6tDx51pI) **BILLETTERIE** : [[https://bit.ly/3JyOPZG](https://bit.ly/3JyOPZG)](https://bit.ly/3JyOPZG) Préventes tarif normal : 5€ Préventes tarif réduit : 3€ (Pour les titulaires de Carte Jeune, du Pass Senior, de la Carte Famille Nombreuse, les demandeurs d’emploi et les minima sociaux – RS, ASS, ATS, ASPA, ATA) **INFOS PRATIQUES** : Salle des Fêtes du Grand-Parc, 39 Cours du Luze BORDEAUX 20h – 0h30

Entrée payante, pensez à réserver !

Le Bal French Pop, une soirée qui sent bon le soleil pour (re)découvrir les sensations french pop du moment !

Salle des Fêtes du Grand Parc 39 Cours de Luze Bordeaux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T20:00:00 2022-05-21T00:29:00