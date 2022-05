Le bal folk à Gaston Salle des fêtes Alain Corneau Meung-sur-loire Catégorie d’évènement: Meung-sur-Loire

Salle des fêtes Alain Corneau, le samedi 21 mai à 16:00

L’association Folk en Meung organise son traditionnel bal ! Retrouvez le duo Philippe Plard à l’accordéon et Thomas Leverger au saxophone ainsi que le groupe folklorique Les P’tits Buvards. Initiation gratuite aux danses traditionnelles de 16h à 18h. Début du bal à 20h30, fin vers 1h30. Buvette et grignotage sur place. On danse au bal folk ! Salle des fêtes Alain Corneau 1 Rue du Pont, Meung-sur-loire Meung-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T16:00:00 2022-05-21T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Meung-sur-Loire Autres Lieu Salle des fêtes Alain Corneau Adresse 1 Rue du Pont, Meung-sur-loire Ville Meung-sur-loire lieuville Salle des fêtes Alain Corneau Meung-sur-loire

