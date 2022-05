Le Bal Floc’h Saint-Évarzec, 22 juillet 2022, Saint-Évarzec.

Le Bal Floc’h Zone de Loisirs de Mousterlan Place de la MairieLieu-dit Mouster Lan Saint-Évarzec

2022-07-22 – 2022-07-22 Zone de Loisirs de Mousterlan Place de la MairieLieu-dit Mouster Lan

Saint-Évarzec Finistère

Par la famille Le Floc’h et le comédien Ronan Le Fur Bal forain des Musiques du Monde, pour toutes les générations ! Guinguette voyageuse ou bal forain à mi-chemin entre casse boîte et kiosque à musique, le BAL FLOC’H est un bal proche des gens, à ciel ouvert et hors du temps… C’est le petit bal, perdu ou rangé quelque part dans un coin de chaque tête. On y fait la part belle à la bastringue »; à des danses chaloupées, et à des musiques traditionnelles de tous horizons.

Par la famille Le Floc’h et le comédien Ronan Le Fur Bal forain des Musiques du Monde, pour toutes les générations ! Guinguette voyageuse ou bal forain à mi-chemin entre casse boîte et kiosque à musique, le BAL FLOC’H est un bal proche des gens, à ciel ouvert et hors du temps… C’est le petit bal, perdu ou rangé quelque part dans un coin de chaque tête. On y fait la part belle à la bastringue »; à des danses chaloupées, et à des musiques traditionnelles de tous horizons.

Zone de Loisirs de Mousterlan Place de la MairieLieu-dit Mouster Lan Saint-Évarzec

dernière mise à jour : 2022-05-14 par