Le bal Floc’h aire de services et de stationnements,Saint-Aignan (56)

Le bal Floc’h aire de services et de stationnements,Saint-Aignan (56), 14 mai 2022, . Le bal Floc’h

aire de services et de stationnements, Saint-Aignan (56), le samedi 14 mai à 18:00

Atypik’asso, reçoit le bal floc’h ! Guinguette voyageuse ou bal forain à mi chemin entre casse boite et kiosque à musique , LEBAL FLOCH est un bal proche des gens, à ciel ouvert et hors du temps…C’est ce petit bal,perdu ou rangé quelque part dans un coin de chaque tête. On y fait la part belle à « labastringue », à des danses chaloupées, et à des musiques trad de tous horizons.« Les Etablissements FLOCH ne seront pas avares sur le Mambo ! Il y fera bon danser delongues heures sur tout ce qu’il nous plaît; Il y a aura toutes sortes de gens jeunes et vieux; Ondansera à deux, en rond, en carré, entre deux petits rouges limés sur le comptoir de mesaïeux !On y fera hurler la gavotte, piquer la polka, glisser la valse et l’on y jouera même des trucs quiroulent terrible : des belles Cumbias, des biguines, des javas, des tangos, des zydecos, deschamamés et toute sortes d’ « uses-godasses à gauchos » ! Il y aura des surprises, descascades et du bon cœur! Apito (batucada brésilienne) sera également là pour réchauffer vos coeurs ! *source : événement [Le bal Floc’h](https://agendatrad.org/e/35979) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

libre

avec Le bal floc’h aire de services et de stationnements,Saint-Aignan (56) 28, Rue de Guerlédan aire de services et de stationnements, 56480 Saint-Aignan, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:30:00

Détails Autres Lieu aire de services et de stationnements,Saint-Aignan (56) Adresse 28, Rue de Guerlédan aire de services et de stationnements, 56480 Saint-Aignan, France lieuville aire de services et de stationnements,Saint-Aignan (56)

aire de services et de stationnements,Saint-Aignan (56) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//