Le Bal Floc’h, 17 juin 2022, .

Le Bal Floc’h

2022-06-17 – 2022-06-17

La médiathèque et la maison de la Musique vous donnent rdv dans le Jardin des lectures pour fêter leurs 20 et 50 ans avec la Bal Floc’h. nLes ETS FLOCH, c’est une guinguette ambulante et autonome avec sa scène, sa buvette et ses éclairages. nMusique, sonorisation, lumières et accueil du public sont assurés par un personnel professionnel de qualité ! C’est un p’tit bal voyageur et tout terrain qu’on trimbale et qu’on déballe !

mediatheque@mairie-landerneau.fr +33 2 98 85 76 00

La médiathèque et la maison de la Musique vous donnent rdv dans le Jardin des lectures pour fêter leurs 20 et 50 ans avec la Bal Floc’h. nLes ETS FLOCH, c’est une guinguette ambulante et autonome avec sa scène, sa buvette et ses éclairages. nMusique, sonorisation, lumières et accueil du public sont assurés par un personnel professionnel de qualité ! C’est un p’tit bal voyageur et tout terrain qu’on trimbale et qu’on déballe !

dernière mise à jour : 2022-05-13 par