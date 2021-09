Le bal ensorcelé Museum de Toulouse, 23 octobre 2021, Toulouse.

Le bal ensorcelé

Museum de Toulouse, le samedi 23 octobre à 20:00

N’avez-vous jamais rêvé de participé à un « Coven » positif ? Venez vivre, le temps d’un bal stimulant et libérateur, un voyage dansé et poétique dans l’imaginaire sorcier. La magie par la danse offre de cultiver nos forces vitales à travers des chorégraphies simples, expressives, épurées et un jeu distancié avec la transe. Laissez-vous emporter au cœur de la pulsation de ce bal ludique, au son des percussions, instruments à corde et notes électro. Venez avec votre gourde remplie d’eau puisée là où vous savez qu’elle est la plus plus pure et revêtez la tenue qui vous libérera pour danser lors de ce bal ensorcelé mené par **Cécile B-Lassalle**, danse-thérapeute, et les artistes de l’**association ARPAN**. _Crédit photo: Cécile B-Lassalle_

Tarif : 5 €

Museum de Toulouse 35 allées jules guesde toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T20:00:00 2021-10-23T22:00:00