LE BAL ÉLECTRO W/ OUAIS, MASCÀ SOUND & TURFU Saint-Jean-de-Védas, samedi 23 mars 2024.

LE BAL ÉLECTRO W/ OUAIS, MASCÀ SOUND & TURFU Saint-Jean-de-Védas Hérault

Ne manquez pas le bal electro le 23 mars à 19h à Victoire 2 !

Le Bal Electro c’est la rencontre de deux univers dans la poursuite d’un but commun la danse, la transe. Les groupes qui font émerger ce mouvement depuis quelques années recherchent l’énergie et la puissance des musiques électroniques, amplifiées et assistées par ordinateur, tout en s’inscrivant dans la tradition du bal.

Cette année, à l’affiche, Ouais et leur univers complètement délirant, Mascà Sound et leur nouvelle création qui équilibre parfaitement le trad occitan et l’électro, et pour finir Turfu, groupe emblématique initiateur de l’électro bal à Paris. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 19:00:00

fin : 2024-03-23 23:00:00

Domaine du Mas de Grille

2 rue Théophraste Renaudot

Saint-Jean-de-Védas 34430 Hérault Occitanie

