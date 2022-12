Le Bal Électrique #7 : Beat Bouet + Le Mange Bal Le Point Fort d’Aubervilliers, 18 février 2023, Aubervilliers.

Le samedi 18 février 2023

de 19h00 à 00h00

. payant Tarif réduit : 8.37 EUR Tarif plein : 10.39 EUR

Viens rencontrer Beat Bouet Trio, pour un son à la frontière entre la musique bretonne à danser et le hip-hop, et L’OGRE du MANGE BAL dans une soirée inoubliable entre le bal folk et la free-party !

Beat Bouet Trio

Trois garciers pour un son à la frontière entre la musique bretonne à danser et le hip-hop.

Imaginez… un bal breton, métissé de rap US avec des textes engagés, ça fait rêver non ?

Pour comprendre la démarche du Beat Bouet Trio il faut remonter aux les années 90, dans la campagne de Ploërmel. Dans le bus scolaire, vous vous souvenez que les sièges du fond étaient toujours occupés par les trois mêmes. Ils faisaient du bruit, écoutaient NTM et Eminem et racontaient des histoires incroyables. On parlait de mobylette, de filles, de graff et de hip-hop, en français ou en patois. Ben oui, parce que ces trois là, venaient de la campagne et parlaient un langage à eux, entre gallo, français et « US englich ».

Dans les années 2000, ils ont grandi (mais pas trop quand même) et tout naturellement, les trois sont devenus musiciens. Ils chantent des chansons apprises avec leurs papys, mais sur un fond hip-hop ou raggamufin. B-Key est à l’accordéon, T Burt au human beat box et Faya Gur à la voix, pour mener un bal hip-hopulaire décalé et intergénérationnel.

Le Mange Bal

Oublie tout ce que tu sais sur l’accordéon, la clarinette et les bals populaires. LE MANGE BAL vient CUISINER le bal folk en l’arrosant de BEAT pimenté et de BASSES juteuses ! L’ELECTRO-TRAD FESTIVE du MANGE BAL mélange les danses traditionnelles et les musiques électroniques sur les DANCE-FLOOR et sur les parquets. Viens rencontrer L’OGRE du MANGE BAL dans une soirée inoubliable entre le bal folk et la free-party !

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers

Contact : https://www.lepointfort.com/events/213-171-240-585-292-528-321-455-125-509/ https://fb.me/e/2oyyVQVSg https://www.billetweb.fr/bal-electrique-7-le-mange-bal-beat-bouet

