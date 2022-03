Le Bal du Tout-Monde Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Le Bal du Tout-Monde Château des Ducs de Bretagne – Musée d'Histoire de Nantes, 14 mai 2022, Nantes.

20:00

Gratuit : oui Entrée libre. Imaginé par la chorégraphe Marie Houdin, Le Bal du Tout-Monde est conçu comme un voyage initiatique qui permet la rencontre des danses créolisées issues de la diaspora africaine. Danses sacrées, danses sociales, danses de couples, danses de club, Le Bal du Tout-Monde invite à traverser un éventail de danses à partager. Des grands royaumes d’Afrique, en passant par certaines des îles caribéennes, sans oublier de s’arrêter dans des villes-mondes des États-Unis, ce bal voyageur remonte le fil d’histoires de danses qui nous lient les uns aux autres. Dans le cadre de l’exposition “L’abîme. Nantes dans la traite atlantique et l’esclavage colonial, 1707-1830” au Château des ducs de Bretagne, de la Nuit des musées et du 10e anniversaire du Mémorial et la Commémoration nationale du 10-Mai Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes adresse1} Centre-ville Nantes 44000

