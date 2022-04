Le Bal du Tout-Monde au Château des ducs de Bretagne Musée d’histoire de Nantes – château des ducs de Bretagne, 14 mai 2022 21:00, Nantes.

Nuit des musées Le Bal du Tout-Monde au Château des ducs de Bretagne Musée d’histoire de Nantes – château des ducs de Bretagne Samedi 14 mai, 21h00 Accès libre dans la cour du Château

Imaginé par la chorégraphe Marie Houdin, Le Bal du Tout-Monde est conçu comme un voyage initiatique qui permet la rencontre des danses créolisées issues de la diaspora africaine.

### Dans le cadre de l’exposition _L’abîme. Nantes dans la traite atlantique et l’esclavage colonial, 1707-1830,_ de la Nuit des musées et des 10 ans du Mémorial de l’abolition de l’esclavage.

Danses sacrées, danses sociales, danses de couples, danses de club, Le Bal du Tout-Monde invite à traverser un éventail de danses à partager dans la cour du Château des ducs de Bretagne. Des grands royaumes d’Afrique, en passant par certaines des îles caribéennes, sans oublier de s’arrêter dans des villes-mondes des États-Unis, ce bal voyageur remonte le fil d’histoires de danses qui nous lient les uns aux autres, à l’occasion d’une fête irrésistible.

Forteresse et palais, le Château des ducs de Bretagne présente plus de 800 objets d’une grande diversité qui illustrent l’histoire singulière de Nantes.

© Musée d’histoire de Nantes – château des ducs de Bretagne

parkings centre-ville Duchesse Anne, Cathédrale, Moulin-Mairie, Baco, Cité internationale des congrès Transports en commun tramway ligne 1 Busway ligne 4 arrêt Duchesse Anne

http://www.chateau-nantes.fr

car parks downtown Duchesse Anne, Cathédrale, Moulin-Mairie, Baco, Cité internationale des congrès Public transport tram line 1 Busway line 4 stop Duchesse Anne Free access in the courtyard of the Castle Saturday 14 May, 21:00

A fortress and palace, the Château des Ducs de Bretagne presents more than 800 objects of great diversity that illustrate the unique history of Nantes.

Nantes History Museum – Castle of the Dukes of Brittany

En el marco de la exposición El abismo. Nantes en la trata atlántica y la esclavitud colonial, 1707-1830, de la Noche de los museos y de los 10 años del Memorial de la abolición de la esclavitud.

Danzas sagradas, bailes sociales, bailes de parejas, bailes de club, Le Bal du Tout-Monde invita a cruzar un abanico de danzas para compartir en el patio del Castillo de los duques de Bretaña. Desde los grandes reinos de África, pasando por algunas de las islas caribeñas, sin olvidar detenerse en ciudades-mundos de los Estados Unidos, este baile viajero remonta el hilo de historias de danzas que nos unen unos a otros, con motivo de una fiesta irresistible.

Acceso libre en el patio del castillo Sábado 14 mayo, 21:00

4 place Marc Elder, 44000 Nantes, Loire Atlantique, Pays de la Loire, France 44000 Nantes Pays de la Loire