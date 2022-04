Le Bal du Tout-Monde au Château des ducs de Bretagne Musée d’histoire de Nantes – château des ducs de Bretagne Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Le Bal du Tout-Monde au Château des ducs de Bretagne Musée d’histoire de Nantes – château des ducs de Bretagne, 14 mai 2022, Nantes. Le Bal du Tout-Monde au Château des ducs de Bretagne

Musée d’histoire de Nantes – château des ducs de Bretagne, le samedi 14 mai à 21:00

### Dans le cadre de l’exposition _L’abîme. Nantes dans la traite atlantique et l’esclavage colonial, 1707-1830,_ de la Nuit des musées et des 10 ans du Mémorial de l’abolition de l’esclavage. Danses sacrées, danses sociales, danses de couples, danses de club, Le Bal du Tout-Monde invite à traverser un éventail de danses à partager dans la cour du Château des ducs de Bretagne. Des grands royaumes d’Afrique, en passant par certaines des îles caribéennes, sans oublier de s’arrêter dans des villes-mondes des États-Unis, ce bal voyageur remonte le fil d’histoires de danses qui nous lient les uns aux autres, à l’occasion d’une fête irrésistible.

Accès libre dans la cour du Château

Imaginé par la chorégraphe Marie Houdin, Le Bal du Tout-Monde est conçu comme un voyage initiatique qui permet la rencontre des danses créolisées issues de la diaspora africaine. Musée d’histoire de Nantes – château des ducs de Bretagne 4 place Marc Elder, 44000 Nantes, Loire Atlantique, Pays de la Loire, France Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Musée d'histoire de Nantes - château des ducs de Bretagne Adresse 4 place Marc Elder, 44000 Nantes, Loire Atlantique, Pays de la Loire, France Ville Nantes lieuville Musée d'histoire de Nantes - château des ducs de Bretagne Nantes Departement Loire-Atlantique

Musée d'histoire de Nantes - château des ducs de Bretagne Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Le Bal du Tout-Monde au Château des ducs de Bretagne Musée d’histoire de Nantes – château des ducs de Bretagne 2022-05-14 was last modified: by Le Bal du Tout-Monde au Château des ducs de Bretagne Musée d’histoire de Nantes – château des ducs de Bretagne Musée d'histoire de Nantes - château des ducs de Bretagne 14 mai 2022 Musée d'histoire de Nantes - château des ducs de Bretagne Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique