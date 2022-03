Le bal du Rêverbère salle des fêtes,Buis-les-Baronnies (26)

La première édition du Bal du Rêverbère ! Un bal avec une programmation artistique pédagogique et technique 100% assurées par des femmes. 14h00-16h00 Atelier de danse : connexion et écoute en danse de couple avec Manou Benoit 10-15€ Salle de l’auditoire réservation conseillée 17h00-19h00 Atelier participatif sur le sexisme en bal avec le Collectif Matières Vivantes prix libre Salle de l’auditoire 20h15-21h15 initiation aux danses de bal gratuite à La palun 21H15 début du bal avec Arizona et Clume 8 ou 10€ *source : événement [Le bal du Rêverbère ](https://agendatrad.org/e/35967) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

