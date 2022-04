Le Bal du Printemps Salle Polyvalente,Boisset (15), 9 avril 2022, .

Le Bal du Printemps

Salle Polyvalente, Boisset (15), le samedi 9 avril à 15:00

C’est le retour du Bal du Printemps, co-organisé par le Noyau Joli et la Communauté de Communes de la Châtaigneraie Cantalienne ! On l’a attendu, mais ça valait le coup, jugez plutôt : **15h – 18h : stage de danse “La Mazurka dans tous ces états”**Animé par Baptiste Delaunay (La Boîte de Trad) à l’ALSH du Rouget (10km de la salle de bal).*Tous niveaux, prix libre (entre 12 et 20 €).* Ouverture de la salle de Boisset à 19h30 : buvette, etc… A partir de 20h30 : **BAL** avec **ORMUZ** : Quand l’énergie joyeuse et aérienne du Québec rencontre celle plus grave et terrienne de la Bretagne, ça donne l’exceptionnel univers d’ORMUZ ! Ils viennent nous faire partager leur amour de la danse et leur expérience de bientôt 20 ans de bals… **TRALALA LOVERS** : De la joie, de la musique, de la danse, et beaucoup d’humour, voilà la bonne recette de ce duo pour faire naître larges sourires et étincelles dans les yeux ! *source : événement [Le Bal du Printemps](https://agendatrad.org/e/36224) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

10€

avec La Boîte de Trad – Baptiste Delaunay, Ormuz et Tralala Lovers

Salle Polyvalente,Boisset (15) 2, Chemin du Coustalou Salle Polyvalente, 15600 Boisset, France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T15:00:00 2022-04-09T23:30:00