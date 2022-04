Le bal du Nouveau Monde – Jana Rémond, Guillaume Fulconis Besançon, 29 juin 2022, Besançon.

Le bal du Nouveau Monde – Jana Rémond, Guillaume Fulconis CDN Besançon Franche-Comté 1 Avenue Édouard Droz Besançon

2022-06-29 – 2022-06-29 CDN Besançon Franche-Comté 1 Avenue Édouard Droz

Besançon Doubs

14 14 EUR Vous qui vivez après la grande catastrophe, qui avez survécu dans la débrouillardise et la solidarité, venez célébrer, dans une grande fête populaire, les héroïnes fondatrices d’un monde nouveau !

Avec Le Bal du nouveau monde, le Ring-Théâtre, jeune compagnie audacieuse et engagée, marche sur les pas de Brecht pour construire une grande fresque sociale contemporaine. Chaque soir, en plein air, ils présentent un épisode des Chroniques du temps de la grande précarité, témoignages d’un passé révolu curieusement semblable à notre présent. S’y détachent trois figures féminines luttant contre trois formes de précarité et de surexploitation : celle des sans-terre, celle des sans-travail et celle des sans-pays. En trois fables joyeusement utopiques, cette création collective brosse un portrait ludique et décalé des maux de notre société. Dans la simplicité d’un théâtre de tréteaux, Le Bal du nouveau monde nous plonge en immersion dans un futur, peut-être pas si lointain, où l’entraide et l’inventivité permettent à une communauté de se reconstruire dans le bonheur et la sérénité.

Episode 1 : mercredi 29 juin 2022 à 20h

Episode 2 : jeudi 30 juin 2022 à 19h

Episode 3 : vendredi 1er juillet 2022 à 20h

https://www.cdn-besancon.fr/la-saison/le-bal-du-nouveau-monde

