LE BAL DU NOUVEAU MONDE – Épisode « Rosa et les forces de l’ordre » CREATION 2024 // Représentation à Bourg-en-Bresse (01) 12 et 13 juin Théâtre de Bourg en Bresse sur réservation

La troupe du Ring Théâtre revient à Bourg-en-Bresse avec le dernier volet de son triptyque Le Bal du nouveau monde. Après la révolte des jardins menée par Louise, la lutte des ouvrières et ouvriers menacés de licenciement appuyée par Camille, nous découvrons une troisième « chronique de la grande précarité » avec les déboires de la jeune policière Rosa. Rentrée dans la police pour combattre les injustices, Rosa se trouve intégrée à une équipe de bras cassés chargés de surveiller un groupe d’activistes politiques qui ridiculise les forces de l’ordre. Dans un monde au bord de l’explosion, les gardiens de la paix travaillent eux-mêmes dans des conditions plus que dégradées et semblent plutôt là pour semer le chaos. Tandis que les violences policières répondent à une forme de guérilla urbaine, la rencontre d’un jeune père sans-papiers mène Rosa sur une voie où la justice peut aller contre la légalité. Sur un rythme endiablé, Le Bal du nouveau monde brosse un portrait corrosif, ludique et décalé de notre société.

Théâtre de Bourg en Bresse Bourg en Bresse Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Ring Théâtre Le Bal du nouveau monde