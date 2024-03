Le BAL du mois Sébazac-Concourès, dimanche 10 mars 2024.

Le BAL du mois Sébazac-Concourès Aveyron

Comme chaque mois, Trad en 4d vous invite à une rencontre entre musiciens musiciennes, ouverte à tous, puis en soirée, à un bal, ce 10 mars animé par KitchàClaou !

KITCH à CLAOU orchestrad Bal à écouter, Concert à danser.

» Réunis par la même énergie musicale, Christian Bruyère (accordéon diatonique, chant percussions) et Michel Lacombe (violon, chant, basse) se retrouvent complices dans un duo frénétique de mélodies et chants à danser.

Du swing et de l’énergie pour jouer bourrées, cercles, fandangos, mais aussi une grande légèreté pleine de sensibilité pour tourner valses ou mazurkas…

C’est donc un cocktail varié en couleurs qui vous est proposé. Un vrai moment de partage et de convivialité »

Danseurs, danseuses, nous vous attendons !

> 10h30/12h30, rencontre mensuelle des musiciens musiciennes, gratuite, ouverte à tous.

> 12h30 repas partagé,

> 15h 1ère partie du bal assurée par les musiciens des ateliers.

> Puis place à KITCH à CLAOU ! 10 EUR.

Sébazac-Concourès 12740 Aveyron Occitanie traden4d@yahoo.fr

