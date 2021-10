UzercheUzerche Uzerche Uzerche Corrèze, Uzerche Le Bal du Mardi Uzerche Uzerche UzercheUzerche Catégories d’évènement: Corrèze

Uzerche

Le Bal du Mardi Uzerche Uzerche, 2 novembre 2021, UzercheUzerche. Le Bal du Mardi 2021-11-02 – 2021-11-02

Uzerche Corrèze Esplanade de la Papeterie Uzerche Corrèze Uzerche De 14h30 à 19h – prix : 12€ l’entrée qui comprend une boisson et un biscuit. Accessible aux personnes à mobilité réduite. Infos au 06 16 04 14 76. Bal du Mardi toutes générations confondues avec dancing des années 70. Animé par Bernard Rual, les 2 novembre et 7 décembre. Animé par Mathieu Martinie les 19 octobre, 16 novembre et 21 décembre. De 14h30 à 19h – prix : 12€ l’entrée qui comprend une boisson et un biscuit. Accessible aux personnes à mobilité réduite. Infos au 06 16 04 14 76. dernière mise à jour : 2021-10-18 par OT Terres de Corrèze

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Uzerche Autres Lieu Uzerche Uzerche Adresse Esplanade de la Papeterie Ville UzercheUzerche lieuville 45.43084#1.56834