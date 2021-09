Lille Le Grand Sud Lille, Nord Le bal du Cheval Blanc Le Grand Sud Lille Catégories d’évènement: Lille

Le Bal du Cheval Blanc, évènement mythique de la région revient cette année dans une version hivernale exceptionnelle pour sa 7ème édition ! Avec le Cheval Blanc, la bal est un bonheur brulant, intense, partagé par 2000 personnes chauffées (à blanc bien sûr) par LES ZAZOUS, avec Monique en maitresse de maison adulée, acclamée à tout rompre ! Ici, pas de second degré, ou alors peut-être du troisième, mais en tout cas, avec les Zazous on revisite cash les tubes de notre jeunesse, ou ceux de nos parents, restitués tels quels dans leur beauté virginale. De Dalida à Annie Cordy, de Bachelet à Carlos, sans oublier les standards indéboulonables du Cheval Blanc, la chanson française la plus dingue sera mise à l’honneur. Horaires 20h > 02h

Un des must du festival Wazemmes l’Accordéon, Le bal du Cheval Blanc, en version hiver ! Le Grand Sud 50 Rue de l’Europe, 59000 Lille Lille Lille-Sud Nord

