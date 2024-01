Le bal des Vautours Théâtre Le Puy-en-Velay, samedi 24 février 2024.

Comédie d’Alain Krief

A peine arrivés chez la veuve, après les mots d’usage et les airs de circonstance, ils s’installent et, petit à petit, ils s’incrustent.



Puis, ils évaluent, marchandent et enfin raflent tout…

Théâtre Place du Breuil

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Début : 2024-02-24 20:30:00

fin : 2024-02-24



