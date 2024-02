LE BAL DES VAUTOURS Colmar, vendredi 15 mars 2024.

LE BAL DES VAUTOURS Colmar Haut-Rhin

Sur un vrai thème de société, « héritage et concubinage »,l’auteur, en relatant un véritable pillage organisé, fait une peinture décapante de la famille, décortiquée avec humour, cynisme et causticité.

À peine arrivés chez la veuve, après les mots d’usage et les airs de circonstance, ils s’installent et, petit à petit, ils s’incrustent. Puis, ils évaluent, marchandent et enfin raflent tout. Ils sont répugnants, immondes et sans scrupules, mais ils sont dans leur droit ce sont les héritiers…

Ça fait mal, mais ça fait rire !

Avec Élisabeth Buffet, Shirley Bousquet, Énora Malagré, Édouard Collin, Didier Constant et Muriel Michaux Texte Alain Krief Mise en scène Olivier Macé EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-15 21:40:00

3 Place Unterlinden

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est theatre@ville-colmar.fr

