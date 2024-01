Le Bal des Vautours Rue du Parc Bourbon-Lancy, samedi 15 juin 2024.

À peine arrivés chez la veuve, après les mots d’usage et les airs de circonstance, il s’installe et, petit à petit, ils s’incrustent. Puis, ils évaluent, marchandent et enfin raflent tout. Ils sont répugnants, immondes et sans scrupules, mais ils sont dans leur droit ce sont les héritiers.

Avec en fond un vrai thème de société, héritage et concubinage, l’auteur, en relatant un véritable pillage organisé, fait une peinture décapante de la famille, décortiquée avec humour, cynisme et causticité. Ça fait mal, mais ça fait rire. EUR.

