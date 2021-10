Le Bal des Variétistes – Madame Suzie Productions – Saison Onyx Onyx, 15 janvier 2022, Saint-Herblain.

2022-01-15

Horaire : 21:00 00:00

Bal. Totalement mégalos pour rire, les seize musiciens du Bal assurent un show déjanté et drôle qui fait sa fête à la musique en ratissant large, des années 80 à nos jours.Officiellement, vous aimez Otis Redding et Rage Against the Machine. Personne ne soupçonne que vous connaissez aussi Nana Mouskouri et Dario Moreno. Même sous la torture vous n’avouerez jamais qu’il vous arrive de chantonner Les neiges du Kilimandjaro. En société, vous prétendez n’apprécier que modérément les paillettes et les sirènes parcimonieusement vêtues. Quand vous faites de l’air guitar sur AC/DC devant le miroir, c’est en cachette des enfants. Reprenez-vous ! En vrai, ce qu’il vous faut c’est une bonne récré. Une boum second degré qui va vous faire danser toute la nuit avec boule à facettes, mocassins à pompons, quart d’heure américain et tout le toutim. Une grosse vague d’énergie musicale à surfer sans complexes. Figurez-vous que ça tombe bien : Le Bal a tout ça et plus encore. Trois heures de second degré et de tubes enchaînés dans la chaleur moite des costumes en tergal et des robes de pin-up. Fermez les yeux. Laissez monter vos bras. Ouvrez les yeux. La récré, c’est maintenant ! Durée : 3h. Public : à partir de 6 ans, en famille Dans le cadre du Festival de danse Trajectoires

