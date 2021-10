Reims Reims Marne, Reims Le bal des vampires Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Le bal des vampires Reims, 31 octobre 2021, Reims. Le bal des vampires 2021-10-31 19:00:00 – 2021-10-31 La Bohème 23 Passage Talleyrand

Reims Marne En cette soirée d’Halloween 2021, le restaurant La Bohème se transforme en manoir Transylvanien ! Vampires, fantômes et autres créatures cauchemardesques se réuniront le temps d’une soirée où le champagne se mêlera à la folie. Une coupe de champagne Garnotel offerte pour les vampires !

Déguisement de rigueur. Les places sont limitées.

Réservations par téléphone ou par message privé sur Facebook et Instagram. labohemereimsboutique@gmail.com +33 9 88 02 26 40 https://www.labohemereims.com/ dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Lieu Reims Adresse La Bohème 23 Passage Talleyrand Ville Reims