Le lundi 31 octobre 2022

Le Bal des Vampires By Dan Marie Rouyer Depuis la nuit des temps, chaque nuit du 31 octobre, les vampires quittent leurs lugubres châteaux de Transylvanie pour se retrouver lors d’une grande cérémonie, donnée en l’honneur du Prince de la nuit. Anonymes et célébrités, macabrement costumés festoient jusqu’à l’heure fatidique du levé du jour, au cœur de l’imposant repaire du Pachamama, majestueusement transformé en sombre château du Maître des Carpates. Un bal aux dimensions magistrales, un parcours démoniaque réparti sur 4 niveaux : • 1 500 convives costumés • 2 000 m2 scénographiés • 4 ambiances sur 4 niveaux • 4 DJs de 22h à 05h • 24 artistes performers • 4 bars et 2 carrés VIP A propos du PACHAMAMA PARIS Situé à deux pas de la place de la Bastille, le célèbre Restaurant-Club parisien aux allures de demeure-néo vintage, accueille ses convives au coeur de ce bâtiment historique du XIXème siècle signé Gustave Eiffel et ses quatre étages au décor envoûtant. Attention au dress code ! Pour rejoindre cette assemblée funeste, le dress code macabrement glamour est de rigueur! Selon le protocole en vigueur, seront exclus sans aucune pitié, les diablesses à cornettes en plastique, les masques en polystyrène vulgaires et les capes de fantôme en nylon. Billetterie : Places en prévente uniquement Pachamama 46-48 rue du Faubourg Saint-Antoine 75012 Paris Contact : https://www.royalementvotre.com/lebaldesvampires https://my.weezevent.com/le-bal-des-vampires-2022

