Participez au plus grand rassemblement Potterhead de France. Découvrez de nombreuses activités inspirées de la saga Harry Potter. Cours de potions, astrologie, botanique, histoire de la magie, quidditch,… le tout ponctué par un bal et un banquet ! Cet évènement magique est organisé par l'association Magical Events.

