Montluçon Théâtre des Îlets Allier, Montluçon Le Bal des Sorcières – Cabaret/Présentation de saison par le théâtre des Ilets – CDN de Montluçon Théâtre des Îlets Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Montluçon

Le Bal des Sorcières – Cabaret/Présentation de saison par le théâtre des Ilets – CDN de Montluçon Théâtre des Îlets, 18 septembre 2021, Montluçon. Le Bal des Sorcières – Cabaret/Présentation de saison par le théâtre des Ilets – CDN de Montluçon

Théâtre des Îlets, le samedi 18 septembre à 19:30

Carole Thibaut, accompagnée d’artistes complices en tous genres (Karoline Rose à la guitare électrique et au chant, Nadège Prugnard en complice présentatrice, les comédien.ne.s des jeunes troupes #2 & #3…), vous invite à partager ce grand sabbat des sorcières, concert, bal, banquet, cabaret et présentation de saison mêlé.e.s dans le parc des Îlets ! À vos costumes et formules magiques, petit.e.s et grand.e.s sorcier.e.s, pour un grand brassier festif, dînant et dansant ! Gratuit – Durée : 2h30.

Réservation conseillée – Entrée libre dans le respect des règles sanitaires mises en place.

Cabaret-Présentation de saison du théâtre des Ilets – CDN de Montluçon Théâtre des Îlets Espace Boris Vian, 27, rue des Faucheroux, 03100 Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Montluçon Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T19:30:00 2021-09-18T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Allier, Montluçon Autres Lieu Théâtre des Îlets Adresse Espace Boris Vian, 27, rue des Faucheroux, 03100 Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Montluçon lieuville Théâtre des Îlets Montluçon