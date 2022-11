Le Bal des Sévillanes Rosa Bonheur sur Seine Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le Bal des Sévillanes Rosa Bonheur sur Seine, 30 novembre 2022, Paris. Le mercredi 30 novembre 2022

de 20h00 à 01h30

. gratuit

L’Andalousie s’invite à Paris et, le temps d’une soirée, nous voguerons sur le Guadalquivir aux rythmes des guitares endiablées. C’est depuis l’ouverture des Rosa Bonheur (14 ans) que la Sevillane fait partie de notre ADN et nous connecte à la culture du cheval et du taureau. Avec le Bal du Rosa, c’est toute l’Andalousie qui s’invite à Paris et, le temps d’une soirée, nous voguerons sur le Guadalquivir aux rythmes des guitares endiablées. La Sevillane chante la passion amoureuse et raconte avec grâce l’approche, l’affrontement, la fuite et l’amour. Une danse populaire espagnole qui se regarde avec enchantement et se danse avec joie, à deux, en cercle ou en groupe sur le parquet du Rosa Bonheur sur Seine. En collaboration avec Sevillana 2000 Rosa Bonheur sur Seine Port des Invalides 75007 Paris Contact : https://www.rosabonheur.fr/events/le-bal-du-rosa-les-sevillanes-2 https://www.facebook.com/events/644631316963014/644631350296344/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_search%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/644631316963014/644631350296344/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_search%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D

Rosa Bonheur

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Rosa Bonheur sur Seine Adresse Port des Invalides Ville Paris lieuville Rosa Bonheur sur Seine Paris Departement Paris

Rosa Bonheur sur Seine Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Le Bal des Sévillanes Rosa Bonheur sur Seine 2022-11-30 was last modified: by Le Bal des Sévillanes Rosa Bonheur sur Seine Rosa Bonheur sur Seine 30 novembre 2022 Paris Rosa Bonheur sur Seine Paris

Paris Paris