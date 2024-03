Le Bal des Sales Gosses Z.A. L’Écu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, dimanche 7 avril 2024.

Le Bal des Sales Gosses Z.A. L’Écu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Le Bal des Sales Gosses, c’est le bal après le bal. C’est le moment où, quand le chat n’est pas là, les souris dansent.

Une scène laissée vide après un concert pour les grands …

Trois grands gamins et une grande gamine guettent le moment propice pour s’emparer des lieux et prendre place derrière la batterie, à la basse ou ailleurs… Ils se prennent au jeu et embarquent la salle dans leur bal le Bal des Sales Gosses. 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07

fin : 2024-04-07

Z.A. L’Écu Echo System

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté contact@echosystem70.fr

