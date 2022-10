Le bal des p’tits monstres

2022-10-25 – 2022-10-25 EUR 8 10 Mais voilà que des marionnettes s’invitent à la fête, perturbant le bon déroulement des chansons. Sorcière, zombie, bestioles et monstres aussi surprenants qu’attachants interprètent un répertoire qui passe du Rock à la ballade, de la pop à la comptine, avec l’adaptation française de quelques monuments de la chanson internationale.



Un spectacle pour frissonner et rire, où les marmots peuvent chanter eux aussi !



Cie Célimène Globule & Anonyme



De 2 à 8 ans. Enfin un vrai concert d’Halloween pour enfants ! dernière mise à jour : 2022-10-03 par

