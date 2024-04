Le Bal des Poussières Crozon, vendredi 12 avril 2024.

Le Bal des Poussières Crozon Finistère

Théâtre à la Maison des 3 Métiers

Le comédien Gilles AMIOT seul en scène pour « Le Bal des Poussières »

… Après avoir enchanté son public avec ses grands classiques comme Jamais vulgaire , voici Gilles Amiot de retour avec non plus des sketches, mais un monologue emprunt de poésie Le bal des poussières . Au chevet de sa mère mourante, le voilà qui se plonge dans ses souvenirs d’enfance aux couleurs à peine délavées du Nord de la France. Tout y passe avec nostalgie et drôlerie. Il s’égare avec maîtrise dans les situations les plus délirantes, mais toujours sous contrôle. On en ressort bouleversé. On en redemande . (Le Bonhomme Picard)

Entrée libre

Participation au chapeau .

Début : 2024-04-12 20:30:00

fin : 2024-04-12

13 Rue Alsace Lorraine

Crozon 29160 Finistère Bretagne

