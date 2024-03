Le Bal des Pompiers ROYAL COMEDY CLUB Reims, jeudi 9 janvier 2025.

De et avec Franck MIGEON et Mohamed BOUNOUARAComédie tout public – Deux personnages – Durée 1H15 Dans ce spectacle burlesque, alliant comique visuel et comique textuel, on retrouve Néné et Bichoko dans une nouvelle aventure où nos deux Glandeurs Nature décident de réaliser leur rêve : Devenir Sapeurs Pompiers dans une équipe d’intervention avec le casque, le blouson et le camion qui fait Pin Pon ! Ils commencent par des épreuves physiques et des tests psychotechniques pour évaluer leurs aptitudes : comme ils n’en ont aucune, ils ratent tout avec le plus grand soin. Finalement, ils atterrissent au standard des urgences où ils développent une façon très originale de « gérer » les catastrophes… Et c’est pas triste !L’erreur de la capitaine est d’avoir cru qu’à ce poste nos deux gentils abrutis ne pouvaient causer aucun dégât : Ça reste à voir, car dès leur premier jour de boulot, les maladresses s’enchaînent ! Ces deux employés pas vraiment modèles, mais toujours aussi attachants font du standard téléphonique des Sapeurs Pompiers l’endroit le plus sensible de la caserne. On y écoute les conversations les plus cocasses avec les appelants, on y entend les confidences les plus inattendues ainsi que les réponses les plus drôles de la part de nos super standardistes. De là à dire qu’ils mettent le feu… Cette comédie pour tout public et sans aucune vulgarité est une plongée joyeuse dans le monde méconnu des Pompiers, ces véritables héros du quotidien.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2025-01-09 à 20:00

Réservez votre billet ici

ROYAL COMEDY CLUB 35 RUE BUIRETTE 51100 Reims 51