Le Bal des pompiers Le Colisée Roubaix, jeudi 17 octobre 2024.

Le Bal des pompiers Ce spectacle de Laurent Savard sur Gabin, son fils autiste doublement unique – tourne depuis plus de 13 ans ! Jeudi 17 octobre, 20h00 Le Colisée 27€ et 24€

Début : 2024-10-17T20:00:00+02:00 – 2024-10-17T21:30:00+02:00

Fin : 2024-10-17T20:00:00+02:00 – 2024-10-17T21:30:00+02:00

L’histoire continue ! En 2024, cette nouvelle tournée verra ce joli bal de la vie voyager aux quatre coins de l’hexagone et s’emparer de la scène du Colisée à l’automne : Gabin, né le jour du fameux bal des pompiers, est depuis devenu un bel ado. Le spectacle évolue au fil des années, Gabin n’ayant pas fini de grandir.

À l’instar du film Hors Normes, et du livre Gabin sans limites, le spectacle dégage une authenticité palpable, abordant, avec émotions, les défis auxquels Gabin et ses parents sont confrontés. Et c’est une pure merveille ! Le Bal des pompiers évoque, avec une belle dose d’humour, le thème de la différence, mettant en lumière non seulement celle de Gabin, un enfant autiste et hyperactif, mais surtout celle de tous ceux qui croisent son chemin. Que ce soit le pédiatre, le psy, les amis, tous sont différents à l’insu de leur plein gré.

Souvenez-vous des films Intouchable ou La Vie est belle : ce sera aussi fort en émotions puisque l’humoriste, papa d’un enfant différent, utilise son talent pour faire vivre son histoire et nous offrir un spectacle réjouissant, entre éclats de rires et cœur serré, entre colère et compassion.

Ce spectacle est une référence pour beaucoup de parents – concernés par l’autisme ou le handicap de leurs enfants – car il est l’illustration de leurs propres difficultés tout en gardant un regard tendre, drôle et émouvant, en revendiquant le droit de rire de tout… à défaut d’en pleurer !

Laurent Savard est accompagné par Éric Richard au piano, et le spectacle joué en Langue des Signes Française simultanément par un interprète sur scène.

Le Colisée 31 rue de l'Epeule, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France

Le Colisée, le plus grand théâtre au Nord de Paris.

Avec ses 1700 places, le Colisée accueille chaque saison un public toujours plus curieux de sa programmation éclectique où tous les genres du spectacle vivant se retrouvent sur la scène. En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

