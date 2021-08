Paris LE BAL BLOMET île de France, Paris LE BAL DES PHILOSOPHES – RALLUMONS LES LUMIERES LE BAL BLOMET Paris Catégories d’évènement: île de France

LE BAL DES PHILOSOPHES – RALLUMONS LES LUMIERES LE BAL BLOMET, 19 octobre 2021, Paris.

de 20h à 21h30

Esprit, es-tu là ? (Voltaire, Montesquieu, Chamfort) Les élites européennes célèbrent « le bel esprit » français et pratiquent l’art de la « conversation ». Les « gens d’esprit » se distinguent des « gens de lettres » en cultivant « l’esprit de joie. » 6 conférences indépendantes sur la philosophie des Lumières, un mardi par mois. Frédéric Pagès est agrégé de philosophie et journaliste au Canard Enchaîné. 19/10 : Esprit, es-tu là ? (Voltaire, Montesquieu, Chamfort) 9/11 : Le pouvoir des philosophes (Diderot, Voltaire, d’Alembert) 7/12 : Femmes « lumineuses », femmes obscures (Mme du Duffand, Julie de Lespinasse, Ninon de Lenclos) 19/10 : Dieu et les Lumières (Diderot, Rousseau, le curé Meslier) 8/2 : Les enfants des Lumières (Robespierre, Bonaparte, Washington) 8/3 : La musique des Lumières (Lully, Rameau, Chénier) Animations -> Conférence / Débat LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet Paris 75015

