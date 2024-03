Le bal des odonates_ENS2024 Poncey-lès-Athée, samedi 22 juin 2024.

Le bal des odonates_ENS2024 Poncey-lès-Athée Côte-d’Or

Filet à la main, venez vous initier à la capture et l’identification de ces insectes qui rivalisent de couleurs et d’élégance. Vous ferez le plein de connaissances, en compagnie de l’Etablissement Public Territorial du Bassin Saône et Doubs, sur les espèces présentes au sein de l’Espace Naturel Sensible des « Prairies et forêts alluviales du Val de Saône ».

Nombre de places limité. Réservation obligatoire.

Prévoyez chaussures (bottes) et tenue adaptées aux conditions météo. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 14:00:00

fin : 2024-06-22 16:30:00

Poncey-lès-Athée 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté elodie.chatelain-bardey@eptb-saone-doubs.fr

L’événement Le bal des odonates_ENS2024 Poncey-lès-Athée a été mis à jour le 2024-03-01 par COORDINATION CÔTE-D’OR