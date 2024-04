Le Bal des Lutins de la Forêt Le relais de Chantelouve, samedi 24 août 2024.

Le Bal des Lutins de la Forêt dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 24 – 31 août Le relais de Chantelouve 600

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-24T10:00:00+02:00 – 2024-08-24T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-31T00:00:00+02:00 – 2024-08-31T17:00:00+02:00

Une véritable immersion dans le monde féerique du pays des lutins et de l’expression corporelle.

Pendant le séjour, tu auras l’occasion de découvrir la nature, avec une sensibilisation à la faune et à la flore par une chasse au trésor des lutins de la forêt, sans compter des petites balades jusqu’aux cabanes des lutins.

Tu pourras également découvrir les danses des lutins, et leurs chansons préférées.

Pendant ton séjour, tu participeras aussi à des ateliers créatifs (bricolage et Land Art, construction de maisons de lutins par exemple) et tu chercheras dans les malles, sur place, des costumes et accessoires pour la soirée finale.

Tu visiteras aussi le Parc Animalier du Domaine de Vizille, afin d’observer les animaux en semi-liberté et jouer dans tous les petits espaces aménagés.

Sur place, une mini-ferme avec une chienne (Pistache), des brebis, la chèvre, des dindons et des poules. Tu seras au contact des animaux pour les câliner et les dorloter car ils ont l’habitude de recevoir des visites, tout au long de l’année.

Comme nous, si tu crois que les lutins qui vivent dans les hautes herbes des prairies, eh bien, rejoins nous pour vivre près d’eux !

Le relais de Chantelouve 38220 Laffrey 38220 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.ptvl.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 0476731528 »}, {« type »: « email », « value »: « info@ptvl.net »}]

Maternels Nature

PTVL