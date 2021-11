Le Bal des lucioles ThéâtredelaCité (ex-TNT), 2 mai 2022, Toulouse.

### Théâtre On dit que les forces qui agissent dans la passion amoureuse et dans les mouvements collectifs ont la même violence et la même détermination. Alors quel est le point commun entre l’uniforme de Michel C.R.S., Ma femme de ménage, Alban citoyen, Candy et Joachim travailleurs de la nuit ? Sous leur costume, nos lucioles vont se battre pour leur survie. Corps à corps sous votre œil avisé et celui de notre présentateur-arbitre formé au plus près de la politique la plus innovante et la plus actuelle. Sur le terrain, tous les coups sont permis. Combat, sueur et paillettes, que le bal commence ! ### + d’infos [Site Theatredelacite](https://theatre-cite.com/programmation/2021-2022/spectacle/le-bal-des-lucioles/) ![]() ### Infos Pratiques : * Les 2, 3 & 4 mai 2022 à 20h * Durée : 1h40 * Hors les murs (lieu à définir)

Tarifs : 8€ à 12€

