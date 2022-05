Le bal des jours heureux Mairie du 8e arrondissement – Espace Citoyen, 14 mai 2022, Lyon.

Le bal des jours heureux

Mairie du 8e arrondissement – Espace Citoyen, le samedi 14 mai à 16:00

En mai prochain, le Musée urbain Tony Garnier et la Maison de la Danse organisent deux bals des jours heureux. Des soirées imaginées pour revisiter les fifties et les seventies et leurs rythmes pétris de joie de vivre. Ces bals, animés par Denis Plassard, s’inspirent librement de cette époque pour des moments de danse, ludiques et décalés. Accompagné par trois musiciens, il vous embarque en douceur dans des chorégraphies joyeusement déjantées, dans l’esprit Trente Glorieuses. Inutile de savoir danser !

Sur inscription

Mairie du 8e arrondissement – Espace Citoyen 12, avenue Jean Mermoz, 69008 LYON Lyon Le Bachut Métropole de Lyon



2022-05-14T16:00:00 2022-05-14T18:00:00