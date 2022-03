LE BAL DES ESCARGOTS Château-Gontier-sur-Mayenne, 11 mars 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne.

LE BAL DES ESCARGOTS Quai Charles de Gaulle Le Rex Château-Gontier-sur-Mayenne

2022-03-11 – 2022-03-11 Quai Charles de Gaulle Le Rex

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

4 4 EUR Effervescence chez Martine et Paul qui marient leur fille Margot…

Mais si Martine et sa mère Hortense, toutes deux hyper actives, courent de pièce en pièce, ce n’est pas le cas de Paul, surnommé l’escargot par son entourage, qui se traîne lamentablement dans la maison, à la recherche de ses vêtements.

La belle famille est déjà arrivée depuis longtemps ; les invités attendent devant la mairie où Jean-Pierre, maire et ami de Paul, fait les cent pas, attendant la mariée qui, ayant brusquement pris conscience que son ami Flavien pouvait ressembler un jour à son escargot de père… ne veut plus convoler en juste noce !

Réservation conseillée tous les soirs de 18h à 20h au 06 87 08 50 21

La Troupe Jean Gué vous présente Le Bal des Escargots, une comédie de Jean-Claude Martineau au Rex à Château-Gontier.

+33 6 87 08 50 21

Effervescence chez Martine et Paul qui marient leur fille Margot…

Mais si Martine et sa mère Hortense, toutes deux hyper actives, courent de pièce en pièce, ce n’est pas le cas de Paul, surnommé l’escargot par son entourage, qui se traîne lamentablement dans la maison, à la recherche de ses vêtements.

La belle famille est déjà arrivée depuis longtemps ; les invités attendent devant la mairie où Jean-Pierre, maire et ami de Paul, fait les cent pas, attendant la mariée qui, ayant brusquement pris conscience que son ami Flavien pouvait ressembler un jour à son escargot de père… ne veut plus convoler en juste noce !

Réservation conseillée tous les soirs de 18h à 20h au 06 87 08 50 21

Quai Charles de Gaulle Le Rex Château-Gontier-sur-Mayenne

dernière mise à jour : 2022-03-04 par