Villeurbanne Espace Tonkin Métropole de Lyon, Villeurbanne Le Bal des Eclopés – Cie La Maladroite Espace Tonkin Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Le Bal des Eclopés – Cie La Maladroite Espace Tonkin, 12 février 2022, Villeurbanne. Le Bal des Eclopés – Cie La Maladroite

Espace Tonkin, le samedi 12 février 2022 à 15:00

Laissez-vous embarquer dans un voyage initiatique qui va amener La Maladroite à parcourir la Forêt des Cauchemars… Elle sera guidée par un personnage énigmatique qu’on appelle le Souffleur et découvrira la face cachée, plus humaine, plus fragile, de ses habitants monstrueux. Tous se rendront au Bal des Éclopes, un événement onirique et magique, inspiré par l’univers de Tim Burton. _Emilie Charreau : chant (Les Sœurs Moustaches)_ _Charles Souze : guitares, choeurs_ _Anne-Gaelle Bisquay : violoncelle , chœurs (Têtes Raides)_ _Marie-Charlotte Charreau : chant (Les Sœurs Moustaches)_ _Charles Menon : guitare, basse, beatbox, chant_ _Cécile Doux : théâtre d’ombres Durée : 50 min_ Ombres et musique Espace Tonkin 1 avenue Salvador Allende 69100 Villeurbanne Villeurbanne Tonkin Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T15:00:00 2022-02-12T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Espace Tonkin Adresse 1 avenue Salvador Allende 69100 Villeurbanne Ville Villeurbanne lieuville Espace Tonkin Villeurbanne