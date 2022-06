Le Bal des Crapules – Avignon OFF 2022 Avignon Catégories d’évènement: 84000

Avignon

Le Bal des Crapules – Avignon OFF 2022, 7 juillet 2022 16:00, Avignon. Gaby l’aura, son triplex de rêve ! Prête à tout, elle veut récupérer les appartements de Chacha, la voisine écolo d’en bas et de Bernard, le présentateur télé ringard du dessus. Malgré les jérémiades d’Étienne, son mari, elle organise un diner avec eux. Son plan ? Les mettre en couple et qu’ils déménagent en banlieue. Elle rachètera alors leurs appartements et elle l’aura, son triplex de rêve ! Mais rien ne va se passer comme prévu ! Un vaudeville déjanté entre magouilles, trahisons et manipulations ! Croustillant ! Laurette Théâtre : Du 7 au 30 juillet 2022 – Relâche tous les mardis – 16H Presse : « On rit du début à la fin, avec cette pièce originale où les mensonges, les magouilles, le chantage du couple ne cessent d’empirer toute la soirée. Dans cette pièce à la fois légère et trépidante, les comédiens nous font partager leur plaisir de jouer. La mise en scène est impeccable et les jeux de mots nombreux et ironiques. » (La Guinguette- Dauphiné Libéré, 27/03/17)

« Cette pièce a été jouée à la perfection dans un rythme d’enfer, avec une mise en scène burlesque et un peu déjantée…

Nous allons désormais réfléchir et craindre les prochaines invitations faites nos chers voisins ! » (Site internet, 17/09/18)

Nous allons désormais réfléchir et craindre les prochaines invitations faites nos chers voisins ! » (Site internet, 17/09/18) « J’ai passé un très bon moment : la pièce est bien rythmée, aucun temps mort (les dialogues et jeux de mots s’enchainent), les acteurs sont excellents et se démènent sur scène . Nous avons passé un excellent moment de détente. Je conseille vivement cette pièce qui nous fait repartir le sourire aux lèvres. » (Billet réduc, 21/12/19)

Détails Catégories d’évènement: 84000, Avignon Site : http://www.interlude-cie.fr/avignon2022.htm Autres Lieu Laurette Théâtre Adresse 16-18 rue Joseph Vernet Ville Avignon Organisateur Interlude et Cie Tarif TP 22 € / TR 15 € locations https://www.laurette-theatre.fr/le-bal-des-crapules-festival-off-avignon Departement 84000

Laurette Théâtre Avignon 84000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avignon/

Le Bal des Crapules – Avignon OFF 2022 2022-07-07 was last modified: by Le Bal des Crapules – Avignon OFF 2022 Laurette Théâtre 7 juillet 2022 16:00

Avignon 84000